Leila manda recado para torcida do Palmeiras após ser cobrada por reforços: 'Não medirei esforços'

A torcida do Palmeiras tem feito campanha nas redes sociais pela contratação de um centroavante de renome para a disputa do Mundial de Clubes no mês de fevereiro. As páginas da presidente Leila Pereira e de atacantes especulados como possíveis reforços são constantemente visitadas por torcedores. A mandatária alviverde, no dia de sua posse, revelou ter recebido inúmeros Pix com pedidos de palmeirenses.

Nas redes sociais, neste domingo, Leila Pereira garantiu que está focada em reforçar o Palmeiras e mandou recado para a torcida: "Penso 24 horas por dia no Palmeiras. Torcedor, tenha certeza de que não medirei esforços para fazer o Palmeiras cada vez mais vencedor", escreveu a presidente, buscando acalmar as cobranças dos palmeirenses.

A expectativa da cúpula alviverde é de ter o elenco fechado no dia da reapresentação da equipe, marcada para 5 de janeiro. O técnico Abel Ferreira montou uma lista de pretensões com o encerramento da temporada e espera ganhar reforços de um zagueiro canhoto e um centroavante. Valentín 'Taty' Castellanos (New York City FC), Yuri Alberto (Internacional), Agustín Álvarez Martínez (Peñarol) e Wesley Moraes (Club Brugge) são alguns dos jogadores ventilados. Outros nomes podem aparecer em caso de oportunidades de mercado.

Penso 24 horas por dia no Palmeiras. Torcedor, tenha certeza não medirei esforços para fazer o Palmeiras cada vez mais vencedor. pic.twitter.com/nkue1y24Lu — Leila Pereira (@leilapereiralp) December 26, 2021

Ansioso, o torcedor do Palmeiras pede celeridade nas contratações e reclama por não ver nomes de medalhões especulados na equipe. O uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United, é um dos atacantes mais citados, mas o time manterá a política adotada nos últimos anos, buscando jogadores jovens que possam dar retorno técnico e financeiro ao clube.

Até aqui, o Palmeiras já acertou a contratação de três reforços. Primeiramente, chegaram o goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, e o meia Eduard Atuesta, que estava no Los Angeles FC. Na última semana, o clube confirmou o acerto com o atacante Rafael Navarro, que fez excelente Série B pelo Botafogo. Em processo de renovação do elenco, Jaílson, Felipe Melo e Willian Bigode já deixaram a Academia. Luiz Adriano também não deve ficar.

A primeira partida do Palmeiras no Mundial de Clubes está agendada para o dia 8 de fevereiro, contra o vencedor de Al-Ahly x Monterrey, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Caso avance para a final, o clube palestrino jogará em 12 de fevereiro.