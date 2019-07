Palmeiras leva virada e perde amistoso para o Guarani em Campinas

O Palmeiras foi derrotado pelo Guarani em amistoso disputado nesta quarta-feira no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O time de Luiz Felipe Scolari saiu na frente no primeiro tempo com Edu Dracena, mas os comandados de Roberto Fernandes viraram na segunda etapa com Diego Cardoso, de pênalti, e Bady.

O alviverde da capital paulista começou a partida em cima, e logo a um minuto quase marcou em um lance de sorte: Weverton lançou para o ataque e a bola quase encobriu o goleiro Klever. Aos nove minutos, Dudu invadiu a área e cruzou onde Bruno Henrique fechava, mas Ferreira tirou para escanteio. Na cobrança, Edu Dracena subiu sozinho e abriu o placar.

A reação não demorou. Aos 15, Dudu cometeu pênalti em Vitor Feijão. O próprio Feijão foi para a batida, mas cobrou mal e Weverton defendeu. O primeiro tempo voltou a ter alguma emoção apenas no final: aos 43, Lenon fez boa jogada e cruzou para Michael Douglas, que foi travado por Luan - a bola saiu por pouco. O Palmeiras respondeu com Lucas Lima, que pegou rebote de cobrança de falta e chutou, levando perigo.

No segundo tempo, o Guarani chegou ao empate aos 13, em mais um pênalti, este cometido por Victor Luiz em Diego Cardoso. O próprio Cardoso converteu. Aos 28, quase a virada: Deivid Souza recebeu na saída de Weverton e bateu, mas Victor Luiz tirou em cima da linha.

Aos 35, Arthur Cabral quase fez o segundo do time paulistano, após receber bola por elevação de Raphael Veiga e cabecear para fora. A equipe campineira foi mais eficiente: aos 39, Davó passou por Edu Dracena e cruzou para Deivid Souza, que cabeceou na trave. A bola sobrou para Bady, que virou a partida.

O Palmeiras volta a campo para jogos oficiais na quarta-feira da próxima semana. Enfrentará o Internacional no Allianz Parque, em São Paulo, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, fará o clássico com o São Paulo no sábado seguinte, dia 13, no Morumbi, pela 10ª rodada.