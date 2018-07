Palmeiras libera 15 jogadores e leva quatro juniores a Salvador

Campeão brasileiro por antecipação, o Palmeiras vai poupar 15 jogadores na última rodada da competição, neste domingo, contra o Vitória, em Salvador (BA). A tragédia com o avião da Chapecoense fez a rodada final ser adiada em uma semana, adiando também as férias, e a diretoria optou por liberar atletas que já tinham outros planos.

Ficam fora do duelo Allione, Arouca, Lucas Barrios, Fernando Prass, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Egídio, Moisés, Róger Guedes, Rafael Marques, Fabiano, Dudu, Gabriel Jesus e Zé Roberto, que renovou seu contrato por mais um ano, conforme divulgado na sexta-feira.

Assim, em sua despedida do Palmeiras, o técnico Cuca recorreu a quatro juniores que estavam em Porto Alegre (RS) para a disputa da Copa Ipiranga, também conhecida como Copa RS, torneio sub-20. De lá vieram o zagueiro Augusto, e os atacantes Matheus Iacovelli e Artur, além do meia Vitinho, único que já estreou pelos profissionais - tem quatro partidas. Augusto e Artur ficaram no banco em outras oportunidades, mas nunca jogaram.

A partida também pode marcar a estreia do volante Rodrigo, contratado no início do ano, mas que nunca foi escalado. O jogador, ex-Goiás, deve ficar como opção no banco de reservas, entretanto.

CONFIRA OS RELACIONADOS:

GOLEIROS - Jailson e Vinicius Silvestre;

LATERAIS - João Pedro e Fabrício;

ZAGUEIROS - Augusto, Mina e Thiago Martins;

VOLANTES - Gabriel, Matheus Sales, Rodrigo, Tchê Tchê e Thiago Santos;

MEIAS - Cleiton Xavier e Vitinho;

ATACANTES - Artur, Alecsandro, Erik, Leandro Pereira e Matheus Iacovelli.