Palmeiras libera Arthur Cabral para empréstimo ao Basel, da Suíça

O atacante Arthur Cabral, do Palmeiras, vai jogar no Basel, da Suíça. O clube liberou o jogador no fim de semana para viajar à Europa e acertar o contrato de empréstimo com a equipe por uma temporada após ter poucas oportunidades neste ano na equipe alviverde. Foram somente seis jogos e um gol marcado.

Arthur Cabral, de 21 anos, se destacou no Ceará durante a temporada 2018. Foram 24 gols marcados pelo time alvinegro. O Palmeiras pagou R$ 5,5 milhões para trazer o reforço, que assinou contrato por cinco temporadas. O atacante só conseguiu estrear pela equipe em março, já pela fase final do Campeonato Paulista, pois levou tempo para recuperar de uma lesão muscular.

A continuidade de Arthur Cabral no elenco atual do Palmeiras ficou ameaçada nos últimos meses. A diretoria trouxe como reforços para a posição de centroavante Luiz Adriano e Henrique Dourado, além de manter no time Deyverson e Borja. A equipe alviverde chegou até mesmo a receber uma sondagem do Grêmio por Arthur, mas a investida não avançou.

Recentemente o jogador foi convocado para defender a seleção olímpica em amistosos contra Colômbia e Chile, no Pacaembu, em setembro. Com o empréstimo para o futebol suíço, o Palmeiras espera dar mais experiência e ritmo de jogo ao atacante, que vai se reapresentar ao clube no meio do ano que vem.