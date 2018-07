Palmeiras libera empréstimo do zagueiro Thiago Martins para o Bahia

O Palmeiras liberou nesta quarta-feira o zagueiro Thiago Martins para um contrato de empréstimo com o Bahia. Sem espaço na equipe, o defensor acertou um vínculo até o fim do ano com a equipe, já viajou para Salvador e está a disposição do novo clube, onde será, inclusive, colega de outro jogador do Alviverde que também está emprestado, o meia argentino Allione, cedido ao fim do ano.

O jogador de 22 anos é revelado nas categorias de base do Palmeiras e nesta temporada foi atrapalhado por uma grave lesão no joelho direito. O problema lhe obrigou a operar em março. Desde então, ele não foi mais utilizado pelo técnico Cuca, apesar de já estar liberado clinicamente para atuar. O defensor perdeu espaço com as chegadas nesta temporada de zagueiros como Juninho e Luan, mais a presença de outros concorrentes, como Edu Dracena, Antônio Carlos e Mina.

Thiago Martins já foi emprestado em outra ocasião pelo Palmeiras. Em 2015, teve passagem pelo Paysandu. O contrato dele com o Palmeiras é válido até 2019. No ano passado, na campanha do título brasileiro, o zagueiro atuou em 17 partidas. A transferência foi possível porque a inscrição para atletas no Campeonato Brasileiro está aberta até sexta-feira para quem entrou em campo menos de sete vezes por suas equipes.