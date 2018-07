Palmeiras libera Juninho e Michel Bastos para fecharem empréstimos

O Palmeiras deve fechar nos próximos dias os empréstimos de dois jogadores pouco utilizados pelo técnico Roger Machado no elenco principal. O zagueiro Juninho foi liberado para conversar com o Atlético-MG e o meia Michel Bastos está próximo de acertar com o Sport. Os dois vínculos devem ser até o fim da temporada.

+ Conselheiros querem que Del Nero seja suspenso do clube

+ Roger Machado minimiza euforia por vitória na Argentina

Juninho chegou ao Palmeiras no ano passado, contratado por R$ 10 milhões, com aporte da patrocinadora Crefisa. O defensor revelado pelo Coritiba tem contrato até abril de 2022 e atuou somente três vezes em 2018. No time de Minas Gerais ele vai encontrar outros colegas que estão emprestados: o volante Arouca e os atacantes Róger Guedes e Érik.

Michel Bastos também foi um reforço trazido para a temporada 2017. O ex-são-paulino atuou somente seis vezes neste ano e possivelmente não jogará mais pelo clube. Como o contrato dele com o Palmeiras só vai até dezembro de 2018, o fim da permanência dele no Sport vai coincidir, portanto, com o término do vínculo efetivo dele com a equipe alviverde.