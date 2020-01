Palmeiras libera Matheus Fernandes para viajar e fazer exames médicos no Barcelona

O volante Matheus Fernandes recebeu a autorização do Palmeiras para viajar à Espanha e cuidar dos detalhes finais da transferência para o Barcelona. Depois da proposta do clube catalão receber resposta positiva ainda no começo de janeiro, só agora o jogador foi chamado para se apresentar à nova equipe, onde passará por exames médicos antes de assinar contrato.

LEIA TAMBÉM > OMS declara emergência de saúde pública global por surto de coronavírus

Desde o início da pré-temporada, Matheus Fernandes treinou separado dos demais colegas, para evitar o risco de se lesionar. O técnico Vanderlei Luxemburgo até mesmo evitou relacionar o volante para as duas partidas da Flórida Cup justamente por esse motivo. Nesta quinta-feira o jogador foi liberado do trabalho e não integrou o treino na Academia de Futebol.

A negociação deve ser fechada por cerca de R$ 32,9 milhões, fora outros mais R$ 18,8 milhões por metas como atuações e gols. Matheus Fernandes viajou à Espanha pois resta somente um dia para a janela de transferências para o país se encerrar. A tendência é o jogador ser emprestado para alguma equipe logo depois de ser contratado, para que possa adquirir experiência.

Revelado pelo Botafogo, Matheus Fernandes chegou ao Palmeiras no início de 2019 em transferência de cerca de R$ 15 milhões. O jogador tem 21 anos e pelo clube alviverde disputou 12 partidas e marcou um gol.