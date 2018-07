Palmeiras libera Wellington e mais dois estão próximos de sair

A diretoria do Palmeiras está em um avançado processo para reduzir o elenco, que conta atualmente com 37 jogadores. O zagueiro Wellington já foi liberado para empréstimo e mais dois jogadores estão próximos de deixar o clube também. Tobio e Cristaldo têm propostas do futebol do exterior e pelo menos mais um atleta ainda pode ser negociado nos próximos dias.

Wellington foi emprestado para o Atlético-PR e nem viajou com o grupo que foi para Atibaia, onde a equipe do Palmeiras está hospedada desde terça-feira, para se concentrar visando a partida com o São Paulo, no próximo domingo. O defensor fica no clube paranaense até o término do Campeonato Brasileiro. Seu contrato com o Palmeiras, que se encerrava no meio de 2016, foi prorrogado até dezembro do mesmo ano.

Quanto a Tobio e Cristaldo, os dois estão com o grupo, mas não figuram entre os preferidos do técnico Marcelo Oliveira. Tobio está nos planos do Independiente e do Boca Juniors, enquanto o atacante negocia com o River Plate, que até já formalizou uma proposta para o Palmeiras - inicialmente, a oferta não agradou - e também está nos planos do América, do México.

Outro argentino também cobiçado por um clube do exterior é Allione, que encabeça a lista de possíveis reforços do Rosário Central, da Argentina. Mas Marcelo Oliveira quer esperar para avaliar o jogador, que está em fase final de recuperação e deve voltar aos gramados na próxima semana. Com uma possível saída de Cristaldo, Leandro Pereira deve permanecer. O jogador foi sondado por Coritiba, Atlético-PR e Grêmio, mas a intenção da diretoria é liberar apenas um dos dois atacantes.

Em relação a reforços, a direção aguarda a liberação do Dínamo de Kiev para anunciar a contratação do zagueiro Leandro Almeida. Já o atacante Lucas Barrios chega ao clube após a participação do Paraguai na Copa América.