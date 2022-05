Palmeiras terá um mês para transferir domínio da Libertadores para o Brasileirão

O Palmeiras vai ter um mês para tentar transferir o domínio apresentado na fase de grupos da Copa Libertadores para a disputa do Campeonato Brasileiro. Depois de somar seis vitórias consecutivas na competição sul-americana, obtendo a melhor campanha do torneio, o time de Abel Ferreira terá sete jogos no torneio nacional para buscar a liderança na tabela de classificação.

Com 12 pontos, ao lado de Atlético-MG, São Paulo e Botafogo, o time alviverde tem dois a menos que o líder Corinthians. Domingo, às 16 horas, o adversário será o Santos, na Vila Belmiro, pela oitava rodada.

Abel deverá escalar o que tem de melhor no elenco, inclusive com a presença do meio-campista Raphael Veiga, recuperado da covid-19. O treinador palmeirense mostra-se confiante em ter uma resposta positiva de seu elenco para este momento importante do time no Brasileirão.

"Eu olho para cada um de nós, e acredito muito nos meus jogadores porque eles estão correndo atrás. Quem quer ser melhor, vai evoluir, Eu não sou melhor só porque vim para o Brasil. Eu sou melhor por ter saído do Braga e ter ido para o PAOK, e melhorei no PAOK. Quando passei do Sporting para o Braga, eu melhorei no Braga. Eu sinto isso e quero que vocês sintam a mesma coisa dentro de vocês", diz Abel.

"Quem congela no tempo, não sei o que vai acontecer no futuro. O que sei é que tenho que aprender e ensinar a eles. Desafiá-los para que se tornem melhores jogadores, para que não parem no tempo. Quando para, é o primeiro passo para você se lascar", conclui.