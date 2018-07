Palmeiras luta contra jejum de cinco anos na Vila para se aproximar de título

Para se aproximar ainda mais do título brasileiro, o Palmeiras terá de superar um tabu no clássico contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro. Há cinco anos, o líder do torneio não vence na Baixada Santista. Desde 2011, foram dez jogos, com oito derrotas e dois empates.

Considerando que Atlético Mineiro e Flamengo, segundo e terceiro colocados, respectivamente, vão se enfrentar na rodada, um bom resultado do Palmeiras é considerado fundamental pelos atletas.

"Temos um clássico pela frente, e sabemos que fora de casa é sempre mais difícil, ainda mais contra uma equipe qualificada. Precisamos fazer uma grande partida para conseguir os três pontos", disse o lateral Fabiano em entrevista coletiva. "Sabemos que é um momento crucial na competição, então temos de continuar com foco e trabalhando para fazer uma boa partida", afirmou.

Os últimos clássicos entre as duas equipes, dentro e fora da Vila, foram tensos. Os times protagonizaram duas finais, com título santista no Paulista de 2015 e a conquista da Copa do Brasil do mesmo ano pelo Palmeiras.

O estádio do Santos estará lotado. O site oficial do clube informou nesta quarta-feira que restam poucos ingressos para a partida. Ao todo, 8.470 das cerca de 10.500 entradas à venda já foram adquiridas por torcedores.