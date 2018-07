Após lesão de Gabriel, levar gols se torna rotina para o Palmeiras

O gol marcado por Zé Roberto, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, quarta-feira passada, no Maracanã, fez com que muitos jogadores do Palmeiras deixassem o gramado satisfeitos e confiantes para o jogo de volta, que será realizado nesta quarta-feira, já que basta apenas uma vitória simples - por 1 a 0 - para o Alviverde chegar na decisão da Copa do Brasil. A dificuldade, porém, é a equipe paulista passar um jogo sem sofrer gols.

Nos últimos 22 jogos, o Palmeiras só não levou gol em uma ocasião. O feito foi no dia 12 de setembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense, no Allianz Parque. A marca de 22 jogos é justamente o período em que o time tem atuado sem o volante Gabriel, que sofreu uma grave lesão no jogo com o Vasco e só retornará aos gramados na próxima temporada.

Para avançar na Copa do Brasil, o Palmeiras precisa vencer por 1 a 0, dois gols de diferença ou 2 a 1 e se classificar nos pênaltis. Neste período de 22 jogos, a equipe conseguiu tal feito em três oportunidades: 4 x 2 sobre o Flamengo, 2 x 0 contra o Figueirense, 4 x 1 no Fluminense e 3 x 1 diante do Avaí. Os comandados de Marcelo Oliveira ainda conseguiram vencer o Cruzeiro por 2 a 1, resultado que se for conquistado nesta quarta, leva a decisão para os pênaltis.

“A gente não queria estar tomando tantos gols, mas ao mesmo tempo, é um jogo único, mata-mata. A gente vai se impôr o máximo possível. Vamos nos preocupar em passar de fase. Claro que não levar gols é melhor, mas se levar, vamos buscar marcar três gols”, disse o lateral-direito Lucas.

Veja os placares dos últimos 22 jogos em que Gabriel não esteve presente:

Palmeiras 0 x 1 Atlético-PR

Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras

Coritiba 2 x 1 Palmeiras

Palmeiras 4 x 2 Flamengo

Palmeiras 2 x 1 Cruzeiro

Atlético-MG 2 x 1 Palmeiras

Cruzeiro 2 x 3 Palmeiras

Palmeiras 3 x 2 Joinville

Goiás 1 x 0 Palmeiras

Palmeiras 3 x 3 Corinthians

Internacional 1 x 0 Palmeiras

Palmeiras 2 x0 Figueirense

Fluminense 1 x 4 Palmeiras

Palmeiras 3 x 2 Grêmio

Internacional 1 x 1 Palmeiras

São Paulo 1 x 1 Palmeiras

Palmeiras 3 x 2 Internacional

Chapecoense 5 x 1 Palmeiras

Palmeiras 0 x 1 Ponte Preta

Avaí 1 x 3 Palmeiras

Fluminense 2 x 1 Palmeiras

Palmeiras 0 x 2 Sport