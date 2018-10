Atrás do Palmeiras, Cruzeiro se torna o 2º brasileiro com mais títulos nacionais

O título da Copa do Brasil fez com que o Cruzeiro alcançasse a 10ª conquista nacional de sua história e deixou o clube mineiro em segundo lugar na lista dos times mais vencedores em torneios nacionais ao lado do próprio Corinthians. O líder continua sendo o Palmeiras, com 12.

O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018 e os Campeonatos Brasileiros de 1966, 2003, 2013 e 2014. A equipe mineira ainda se tornou o clube mais vitorioso da Copa do Brasil. Antes, dividia a liderança com o Grêmio, que levantou a taça em cinco oportunidades.

O Palmeiras é quem segue na ponta e ainda esse ano pode aumentar a vantagem, já que lidera o Campeonato Brasileiro e pode conquistar a competição pela 10ª vez. O time alviverde ainda ganhou mais três Copa do Brasil.

Veja a lista dos maiores campeões do Brasil

Palmeiras - 12

9: Campeonatos Brasileiros (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016)

3: Copas do Brasil (1998, 2012 e 2015)

Cruzeiro - 10 conquistas

3: Campeonatos Brasileiros ( 2003, 2013 e 2014)

1: Taça Brasil (1966)

6: Copas do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Corinthians - 10 conquistas

7: Campeonatos Brasileiros (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

3: Copas do Brasil (1995, 2002 e 2009)

Flamengo - 9 conquistas

6: Campeonatos Brasileiros (1980, 1982, 1983, 1987, 1992 e 2009)

3: Copas do Brasil (1990, 2006 e 2013)

Santos - 9 conquistas

6: Taças Brasil (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968)

2: Campeonatos Brasileiros (2002 e 2004)

1: Copas do Brasil (2010)

Grêmio - 7

2: Campeonatos Brasileiros (1981 e 1996)

5: Copas do Brasil (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

São Paulo - 6

6: Campeonatos Brasileiros (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Fluminense - 5

3: Campeonatos Brasileiros (1984, 2010 e 2012)

1: Roberto Gomes Pedrosa(1970)

1: Copa do Brasil (2007)

Vasco - 5

4: Campeonatos Brasileiros (1974, 1989, 1997 e 2000)

1: Copa do Brasil (2011)

Internacional - 4

3: Campeonatos Brasileiros (1975, 1976 e 1979)

1: Copa do Brasil (1992)

Atlético-MG - 2

1: Campeonato Brasileiro (1971)

1: Copa do Brasil (2014)