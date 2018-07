Palmeiras mais perto de anunciar a contratação de Wesley

SÃO PAULO - O Palmeiras pode anunciar ainda nesta quarta-feira a contratação do meia Wesley. O presidente do clube, Arnaldo Tirone, voltou a sorrir sobre a negociação. Ele agora está otimista em relação ao acerto, que havia esfriado semana passada por causa da falta de parte do dinheiro. Os alemães do Werder Bremen já dão o desfecho da negocada como positiva.

O jogador continua no Brasil à espera de um sinal. O valor negociado foi de 6 milhões de euros, o equivalente a R$ 13,8 milhões. Tirone tinha metade desse montante. Ele se compromete a pagar o que o clube alemão quer em três parcelas até o final do ano. Em suas entrevistas desta semana de carnaval, o dirigente mostrou-se otimista, embora não tenha averto mão do seu estilo pé no chão. "Vamos com calma."

Dessa forma também o Palmeiras ganha tempo para tratar com o Werder Bremen, que não quer mais ficar com o jogador. Por isso eles insistem na venda completa dos direitos federativos do meia. O Palmeiras chegou a oferecer parte do valor proposto por 70% do contrato de Wesley.

Em relação ao aproveitando de Wesley em campo, Tirone já tem o aval do técnico Luiz Felipe Scolari. O treinador conversou com o jogador e gostou de sua disposição de vestir a camisa do Palmeiras. O contrato seria de três anos.