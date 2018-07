Palmeiras manda cobrir novamente câmeras de camarotes da Arena

Pela segunda partida consecutiva, desta vez contra o Sport Recife, a diretoria do Palmeiras mandou cobrir as câmeras de segurança dos camarotes do Allianz Parque. A WTorre, que administra o estádio irá enviar nesta segunda-feira uma notificação para o Alviverde, lembrando que não é permitido cobrir os equipamentos.

As câmeras são utilizadas pela polícia e pelo corpo de bombeiros para garantir a segurança do estádio e portanto são itens fundamentais para o funcionamento da Arena Palmeiras. Os cartolas do clube já haviam mandado cobrir as lentes dos equipamentos na última quarta-feira, quando o Alviverde foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro.