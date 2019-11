Palmeiras mantém dúvida no ataque para partida contra o Grêmio

A escalação do Palmeiras para o jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, só poderá ser conhecida mesmo no domingo. O técnico Mano Menezes realizou nesta sexta-feira o último treino com a presença da imprensa antes da partida e manteve a dúvida no ataque. Em recuperação de lesão na coxa direita, Luiz Adriano disputa vaga com o colombiano Borja.

No trabalho na Academia de Futebol os jornalistas só puderam acompanhar os 15 primeiros minutos. Neste período, os jogadores fizeram aquecimento. Mano havia treinado na quinta-feira com a presença de Borja entre os titulares e indicou também a presença do meia Lucas Lima. A equipe ainda vai realizar mais um treino, o último antes da partida, na manhã deste sábado.

A provável escalação do Palmeiras para a partida com o Grêmio terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Bruno Henrique; Dudu, Lucas Lima e Zé Rafael; Luiz Adriano (Borja). Quem também será desfalque é o volante Felipe Melo, que fica fora com edema na coxa esquerda.

O Palmeiras tem 68 pontos e tentará no domingo evitar que o Flamengo comemore o título brasileiro. Então, será preciso derrotar o Grêmio no Allianz Parque. Caso contrário, o time carioca será o campeão. Até quinta-feira à noite o clube alviverde havia vendido 20 mil ingressos para a partida.