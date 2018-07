Palmeiras mantém formação tática para enfrentar o Criciúma

O Palmeiras deve manter o mesmo esquema tático para a partida contra o Criciúma, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético-PR, no último domingo, o técnico Dorival Junior surpreendeu ao montar a formação do time no 4-2-3-1 e no treino desta segunda-feira, na Academia de Futebol, a equipe voltou a trabalhar com o mesmo posicionamento.

Dorival trabalhou separadamente com os titulares em atividade tática em que simulou no gramado com pequenos cones a formação da equipe catarinense. O lateral-esquerdo Juninho foi mantido como ala esquerdo e a única mudança em comparação aos titulares do último domingo foi a entrada do zagueiro Victorino. O uruguaio assume a vaga de Wellington, que lesionou o tendão de Aquiles do pé esquerdo com apenas três minutos de jogo.

Em vez da folga aos titulares, o técnico reuniu o grupo para o treino tático e participou ativamente do trabalho. Dorival orientou bastante o posicionamento dos jogadores, além de pedir a movimentação e a aproximação entre quem atua pelo lado do campo para jogadas de desmarcação e ultrapassagem.

Nesta terça-feira pela manhã o Palmeiras realiza o último treino antes de enfrentar o Criciúma, no Pacaembu. O provável time titular deve ter Fábio; Weldinho, Tobio, Victorino e Victor Luís; Renato e Marcelo Oliveira; Leandro, Diogo e Juninho; Henrique.