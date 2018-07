Palmeiras marca amistoso na Arena contra time de Cuca

Em preparação para a temporada, o Palmeiras acertou um amistoso para o dia 17 de janeiro, às 17h, contra o Shandong Luneng, no Allianz Parque. Esse será o primeiro teste do time que conta com oito reforços até o momento. O clube chinês é comandado pelo técnico Cuca e conta ainda com os brasileiros Júnior Urso, Vágner Love e Aloisio, além do argentino Montillo, conhecido do torcedor brasileiro por ter defendido o Santos e o Cruzeiro.

O último jogo internacional feito pelo Palmeiras foi no mês de julho, quando a equipe derrotou a Fiorentina no estádio do Pacaembu e conquistou o Troféu Júlio Botelho, após derrotar os italianos por 2 a 1. Já o último amistoso contra equipes do exterior foi no início de 2012, quando derrotou o Ajax por 1 a 0.

O Palmeiras vai divulgar informações sobre a venda de ingressos para a partida nos próximos dias. Embora seja o primeiro teste, o torcedor palmeirense ainda não deve ver o que a equipe terá de melhor em 2015. A tendência é que o técnico Oswaldo de Oliveira aproveite a partida para fazer alguns testes e dar maior condição física aos atletas.

A tendência, inclusive, é que o treinador promova diversas alterações para começar a dar ritmo de jogo aos jogadores. A programação do clube prevê que mais um amistoso ou jogo-treino seja realizado antes da estreia da equipe no Campeonato Paulista, dia 1º de fevereiro, contra o Grêmio Osasco.