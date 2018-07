Palmeiras marca aos 49 e bate Paysandu de virada

SÃO PAULO - O Palmeiras deu mais uma prova de sua força na Série B neste sábado, ao conseguir uma emocionante vitória sobre o Paysandu, no Pacaembu, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo muito nervoso, o time paulista chegou a estar perdendo por 2 a 0, até os 28 minutos do segundo tempo, quando iniciou sua reação. A partida parecia se encaminhar para um empate quando Leandro, aos 49 minutos, marcou de cabeça, garantiu o triunfo e levou ao delírio os 18.850 torcedores que estiveram no estádio.

O resultado fez o Palmeiras aumentar sua vantagem na ponta da tabela, agora com sete pontos de frente para a Chapecoense, que empatou em 2 a 2 neste sábado com o Paraná. Na próxima rodada, a equipe de Gilson Kleina pega o Boa, no Estádio Melão, em Varginha, sábado que vem, às 16h20. Antes, no entanto, enfrenta o Atlético-PR no Pacaembu, quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Já o Paysandu perdeu a chance de conquistar seus primeiros pontos longe da Curuzu - são oito derrotas em oito partidas fora de casa. É lá que a equipe atuará na próxima rodada, quando enfrenta o Icasa, também no sábado, mas às 21 horas.

Kleina não quis saber de poupar ninguém neste sábado, como chegou a ser cogitado, e levou a campo o que tinha de melhor. Inclusive o atacante Leandro, que era dúvida por conta de dores nas costas e seria o herói da partida. O único desfalque no time titular era o meia Valdivia, que não atuou por conta de um problema muscular na coxa.

O JOGO

O primeiro chute foi do Palmeiras, que tentou com Charles de fora da área. Mas foi o Paysandu quem levou perigo no começo. Aos 12 minutos, Djalma recebeu pelo lado direito, foi à linha de fundo e rolou para trás para Vanderson, que bateu de primeira, cruzado, à direita de Fernando Prass.

Mais dois minutos, e o time paraense chegaria ao primeiro gol. Pablo puxou contra-ataque, tocou para Marcelo Nicácio e recebeu na frente, dentro da área. De primeira, tocou na saída do goleiro e marcou. O Palmeiras só respondeu aos 22 minutos, quando Luis Felipe bateu falta para grande defesa de Marcelo.

Apesar do lance de perigo, o lateral fazia partida ruim defensivamente e dava muitos espaços pelo lado esquerdo do ataque do Paysandu. Era por lá que os visitantes tentavam chegar ao segundo gol, sempre nos contra-ataques. Aos 24 minutos, Pablo invadiu a área e foi derrubado por Vilson. O árbitro Gilberto Rodrigues Castro Junior não marcou pênalti e ainda deu cartão amarelo ao jogador.

O Palmeiras tinha dificuldade para passar pela forte marcação do Paysandu e só conseguia chegar em chutes de longe. Isso até os 46 minutos, quando a equipe teve sua principal chance no primeiro tempo. Mendieta fez grande jogada pela esquerda, passou pelo zagueiro e tocou para Leandro. Quase na pequena área, o atacante bateu e exigiu grande defesa de Marcelo.

O técnico Gilson Kleina voltou do vestiário com o Palmeiras mais ofensivo, com o meia Felipe Menezes no lugar do volante Charles, mas a alteração surtiu pouco efeito e o Palmeiras seguia sem conseguir infiltrar na defesa adversária. Para piorar, Vilson sentiu o joelho e teve que deixar o gramado, para a entrada de Tiago Alves.

O jogo parecia um treino de ataque contra defesa e aos 12 minutos o Palmeiras levou perigo. Juninho encontrou Mendieta dentro da área, o paraguaio dominou e foi travado na hora da batida. No rebote, Felipe Menezes bateu cruzado, de esquerda, rente à trave. Foi o suficiente para incendiar a torcida.

Com o passar do tempo, a pressão foi aumentando e Marcelo aos poucos se transformava no grande nome da partida. Aos 16 minutos, Mendieta arriscou da entrada da área e o goleiro fez grande defesa. Mas foi o Paysandu que marcou. Aos 20 minutos, Yago Pikachu fez bela tabela com Iarley e, de frente para Fernando Prass, teve tempo para dominar e tocar por cobertura.

A desvantagem fez o Palmeiras se lançar ainda mais ao ataque e Leandro perderia boa oportunidade aos 26 minutos, após cruzamento da esquerda. Dois minutos depois, o time da casa diminuiu. Luis Felipe recebeu pela direita, cortou para a perna esquerda e cruzou. Alan Kardec subiu mais que a zaga e cabeceou no contrapé de Marcelo.

O gol inflamou a partida, mas aos 33 minutos o futebol deu lugar a uma briga generalizada entre os jogadores. Como resultado, o zagueiro Fábio Sanches, do Paysandu, e o meia Wesley, do Palmeiras, acabaram expulsos. Cinco minutos depois, o Palmeiras chegou ao empate. Após cruzamento da esquerda, a zaga do Paysandu afastou e Mendieta, de primeira, pegou bem, de fora da área.

Empolgado, o Palmeiras foi para cima e foi recompensado com o gol da vitória nos acréscimos. Aos 49 minutos, Mendieta cobrou falta para a área, Marcelo saiu mal do gol e socou a bola nas costas de Henrique. Ela voou e encontrou Leandro, que cabeceou para marcar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 2 PAYSANDU

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson (Tiago Alves), Henrique e Juninho; Márcio Araújo (Ronny), Charles (Felipe Menezes), Wesley e Mendieta; Leandro e Ananias. Técnico: Gilson Kleina.

PAYSANDU - Marcelo; Yago Pikachu, Diego Bispo, Fábio Sanches e Pablo; Vanderson (Esdras), Ricardo Capanema, Djalma e Eduardo Ramos; Iarley (Raul) e Marcelo Nicácio (Tallys). Técnico: Arturzinho.

GOL - Pablo, aos 14 minutos do primeiro tempo. Yago Pikachu, aos 20, Alan Kardec, aos 28, Mendieta, aos 38, e Leandro, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pablo, Djalma, Marcelo, Vanderson (Paysandu).

CARTÕES VERMELHOS - Wesley (Palmeiras); Fábio Sanches (Paysandu).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

RENDA - R$ 565.115,00.

PÚBLICO - 18.850 torcedores.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).