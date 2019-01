Palmeiras marca dois jogos-treino antes de estreia no Paulista

A comissão técnica do Palmeiras marcou dois jogos-treinos até a estreia no Campeonato Paulista. No sábado, a equipe recebe o Comercial, na Academia de Futebol, e na próxima semana terá um encontro com Osasco no mesmo local. Os dois adversários disputam a Série A3 do Estadual. Esses testes serão os únicos antes do primeiro jogo oficial da temporada, contra o Red Bull, em Campinas, no dia 20 de janeiro.

Os encontros vão servir para testar os 36 atletas do elenco e definir a lista de inscritos no Estadual. O técnico Luiz Felipe Scolari disse nesta segunda-feira estar com dificuldade para escolher a relação de 26 nomes a ser encaminhada para inscrição na Federação Paulista de Futebol (FPF). "É um problema para resolver. Temos muita a se pensar, como data Fifa, jogadores com lesões e outras situações", disse.

O treinador prometeu enxugar o elenco para no máximo 30 jogadores. Para esta temporada, o Palmeiras vai manter o rodízio de titulares, a exemplo do realizado no segundo semestre do ano passado. Apesar de rompido com a Federação Paulista de Futebol, o clube quer utilizar a força máxima no Estadual, para utilizar como preparação para a estreia na Libertadores, em março.

O clube também se organiza para preencher o calendário entre junho e julho, quando o Campeonato Brasileiro será interrompido para a disputa da Copa América. "Estamos procurando alguam situação para aquela pausa. Queremos nos organizar para preencher este calendário, antes da retomada para o segundo semestre", disse. Em 2018, durante a Copa da Rússia, o Palmeiras fez amistosos na América Central.