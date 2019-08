Palmeiras marca jogo-treino contra o Nacional antes de 'maratona' contra o Grêmio

O Palmeiras começa na tarde desta terça-feira a se preparar para a série de três partidas consecutivas contra o Grêmio. Após a folga dada ao elenco nesta segunda-feira, a equipe retorna ao trabalho na Academia de Futebol com compromisso marcado para os reservas, que terão um jogo-treino contra o Nacional, clube da Série A3 do Campeonato Paulista.

A partida antecede uma série de três compromissos contra o Grêmio nos próximos dias. O Palmeiras encara o adversário em Porto Alegre na noite de sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e depois na terça-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Na sequência, uma semana depois, será a vez de receber a equipe gaúcha no Pacaembu pelo jogo de volta.

O técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar no jogo-treino apenas quem foi reserva na partida do último domingo, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O encontro com o Nacional deve marcar o retorno de Henrique Dourado ao clube. O atacante foi emprestado pelo Henan Jianye, da China, até o fim da temporada e aguarda a oportunidade para estrear pela equipe.

O jogo-treino com o Nacional será fechado à imprensa. Recentemente, durante a parada do calendário para a disputa da Copa América, o Palmeiras também realizou duas partidas na Academia de Futebol, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Oeste e um empate por 2 a 2 contra o Operário (PR).