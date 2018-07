Palmeiras marca jogo-treino contra time da 4.ª divisão

SÃO PAULO - O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira que marcou um jogo-treino para a próxima quarta-feira contra o Água Santa, time de Diadema (SP) que disputa a quarta divisão do Campeonato Paulista. A atividade vai acontecer pela manhã, às 10h, na Academia de Futebol, provavelmente com o técnico Gilson Kleina mandando a campo os reservas.

Isso porque no dia seguinte a equipe tem outro compromisso marcado: um jogo-treino contra a Portuguesa, também às 10h, na mesma Academia de Futebol. Será a terceira partida do grupo nesta intertemporada. No sábado, vitória por 2 a 0 dos reservas sobre o São Bernardo, também em jogo-treino.

Nesta tarde, debaixo de chuva, o Palmeiras realizou o segundo treino do dia. Gilson Kleina separou o grupo em três times, que disputaram partidas em campo reduzido. O zagueiro Henrique novamente foi desfalque no treinamento com o grupo. Ele está com conjuntivite e deverá treinar separado até pelo menos quarta-feira. Em fase final de recuperação, Vilson e Kleber permaneceram no departamento médico.