Palmeiras minimiza vantagem na Copa Sul-Americana Um dia depois de vencer o Goiás, no Serra Dourada, o Palmeiras desembarcou em São Paulo com um discurso comedido. Para os jogadores, a vitória por 1 a 0 e a vantagem de jogar por um empate, no Pacaembu, não podem dar tranquilidade ao time, que luta por uma vaga na final da Copa Sul-Americana.