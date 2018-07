Palmeiras mira fechar 1º turno com pontuação próxima à de 2016

As três vitórias consecutivas e chance de fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em casa animam o Palmeiras por uma questão matemática. Se vencer o Atlético-PR, no Allianz Parque, no domingo, a equipe vai fechar a metade da competição com 35 pontos, somente um a menos do que tinha na mesma altura da competição no ano passado, quando foi campeão.

O Palmeiras ganhou o título ao se consolidar no segundo turno. Após os 36 pontos na primeira metade, fez 44 no segundo turno, só perdeu um jogo e foi campeão com uma rodada de antecedência. A equipe atual confia que pode repetir 2016 e fazer uma parte final do campeonato superior ao início. "O nosso time ainda está se conhecendo, tornando o grupo mais homogêneo. Alguns jogadores chegaram no meio da competição, então aos poucos estamos vendo como o jogador gosta de jogador e o que o técnico quer", explicou o zagueiro Luan.

O defensor, contratado em abril, realizou contra o Botafogo, na quarta, o 11º jogo pelo clube e usou isso como exemplo para embasar a crença na evolução do Palmeiras ao longo do segundo turno. Também favorece a equipe o calendário mais tranquilo. A partir de agora o foco está em conciliar o Brasileiro apenas com a Copa Libertadores, e não mais com outros torneios.

No segundo turno serão somente quatro rodadas no meio de semana, o que deixa o Palmeiras satisfeito por ter mais tempo de trabalhar o time. O técnico Cuca encerra no dia 16, contra o Vasco, uma sequência de três meses com duas partidas por semana (quartas/quintas e sábados/domingos). "O Palmeiras está crescendo e o grupo está cada vez mais se fortalecendo", disse.

Para concretizar a meta dos 35 pontos no Brasileiro, contra o Atlético-PR, o Palmeiras vai escalar uma formação reserva no domingo para dar descanso aos principais jogadores antes da partida da Copa Libertadores. "No Brasileirão não tem jogo fácil. É uma pedreira atrás da outra. Vamos entrar em campo com a mesma disposição dos últimos jogos para continuar subindo na tabela de classificação", disse Deyverson. O adversário no meio de semana será o Barcelona, do Equador.