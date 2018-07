Palmeiras mira iniciar arrancada no Brasileiro contra o São Paulo

A derrota do técnico Marcelo Oliveira na estreia pelo Palmeiras fez o time sair de Porto Alegre, onde perdeu para o Grêmio no sábado, com vontade de se recuperar a partir do clássico com o São Paulo, na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam no próximo domingo, no Allianz Parque.

"Aos poucos o Marcelo vai conhecer cada mais cada jogador e a partir dessa semana ele já vai colocar mais o estilo dele no time", explicou o goleiro Fernando Prass após a derrota por 1 a 0. O ex-treinador do Cruzeiro assumiu o cargo na última semana, ao substituir Oswaldo de Oliveira, e reconheceu que teve pouco tempo para conhecer e ajeitar o time.

A equipe fechou a rodada próxima à zona de rebaixamento, dois pontos a mais do que o Flamengo, primeiro clube entre os quatro que cairiam. O Palmeiras só volta a campo no domingo, quando tem a chance de reencontrar o rival de quem já ganhou com autoridade no ano: 3 a 0 pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o time teve uma das melhores atuações no ano e a boa vitória chegou a levar o então técnico do adversário, Muricy Ramalho, a colocar o cargo à disposição.

Para Marcelo Oliveira, o jogo com o São Paulo é o primeiro de uma série de compromissos importantes se conseguir sair da situação ruim. "São dois jogos em casa (São Paulo e Chapecoense), depois um contra a Ponte Preta fora do estado (em Cuiabá), e depois voltamos para nosso campo (contra o Avaí). Vamos fazer uma meta de pontos nesses quatro jogos para avançar na tabela".