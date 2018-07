Palmeiras mira mais oito vitórias para ser campeão do Brasileiro

Os jogadores do Palmeiras foram embora do Itaquerão, ao fim da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste sábado, com a projeção de quantos outros jogos precisam vencer para serem campeões brasileiros. Para chegar a essa conta com 12 rodadas restantes, o time aposta em resultados positivos nas seis partidas que terá para fazer como mandante até o fim do campeonato.

Com 51 pontos, a equipe chegaria a 75 se conquistar mais oito vitórias até o fim do campeonato. "Se conseguirmos vencer mais oito jogos, credencia muito para o título. A dificuldade vai aumentar ainda mais. Cada um que vamos enfrentar vai estar na briga pelo seu objetivo na tabela, como Libertadores ou fugir do rebaixamento. Isso vai complicar bastante", explicou o zagueiro Edu Dracena.

"Viemos recuperar no estádio do Corinthians os pontos perdidos no empate em casa com o Flamengo", disse o atacante Dudu. "A gente faz algumas contas, sim. O campeonato está afunilando. Nossa equipe está há nove jogos sem perder. Enfrentamos uma sequência muito pesada, passamos por ela invictos e com confiança", comentou Moisés, autor do primeiro gol na vitória no Itaquerão. O outro foi do zagueiro Mina.

Nessa contagem regressiva do Palmeiras, os seis próximos confrontos serão contra times da metade de baixo da tabela. O primeiro deles será o Coritiba, no Allianz Parque, no próximo sábado. Depois, como visitante, o time enfrenta o Santa Cruz e o América-MG. A sequência ainda tem Cruzeiro, Figueirense e Sport.