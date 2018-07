Palmeiras mira mais quatro reforços para 'fechar o elenco'

O Palmeiras já acertou com oito reforços, mas ainda quer mais. A ideia da diretoria é conseguir acertar com pelo menos mais quatro jogadores antes da estreia da equipe no Campeonato Paulista, dia 1º de fevereiro, contra o Grêmio Osasco Audax. Desses, dois estão muito próximos de acerto, um está bem encaminhado e o quarto nome parece ainda ser uma incógnita.

Os setores carentes ainda, na visão da comissão técnica e da diretoria, são o ataque, o meio e a zaga. Para frente, Jonathan Cafu pode ser anunciado a qualquer momento. Ele já foi afastado da Ponte Preta para resolver sua situação e se tudo caminhar como os envolvidos na transação esperam, até segunda ele deve fechar um contrato válido por três anos com o Palmeiras e chegar para ser mais uma opção de ataque pelas pontas e de velocidade, como quer o técnico Oswaldo de Oliveira.

Com a saída de Henrique, se faz necessário também a chegada de um centroavante e ele será Rafael Marques. Ele está no Henan Jianye, da China, e chega por indicação de Oswaldo, que trabalhou com ele no Botafogo. O atacante já defendeu o Palmeiras em 2004, mas passou sem brilho.

Quem está bem encaminhado é o meia Robinho. O Palmeiras deve formalizar uma nova proposta ao Coritiba no começo da semana e nos próximos dias deve acertar a contratação do jogador, que já passou por Avaí, Internacional e Santos. Em troca, o Palmeiras vai dar uma compensação financeira e emprestar Mazinho, Patrick Vieira e Vinícius para o clube paranaense.

Quanto a zaga, dificilmente o clube consegue acertar com um reforço antes da estreia no estadual. O sonho é Rever, do Atlético-MG, mas o jogador está praticamente descartado devido as altas cifras na negociação. O clube observa o mercado e sonda outros defensores, sem pressa para definir o novo reforço. O clube já acertou com Vitor Hugo e ele deve disputar posição com Nathan e Tobio.

Com os quatro reforços, o Palmeiras encerra, pelo menos para o começo do ano, seu ciclo de contratações. No total, já chegaram ao clube oito jogadores: os laterais Lucas e João Paulo, o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Amaral, Gabriel e Andrei Girotto, o meia Zé Roberto e o atacante Leandro Pereira.