Palmeiras mira melhor campanha da história da Série B

SÃO PAULO - O Palmeiras busca metas para não se acomodar com a liderança confortável da Série B e começa a mirar a melhor campanha da história da competição. Segundo o técnico Gilson Kleina, é preciso procurar sempre objetivos para não deixar o elenco se acomodar com confortável vantagem de cinco pontos na liderança e de 15 para o primeiro time fora do G-4.

"A gente corre o risco de entrar em uma zona de conforto, achar que tudo já aconteceu e ligar o ''piloto automático''", disse o técnico nesta sexta-feira. Kleina sempre ressalta a necessidade de pensar um jogo de cada vez e evitar pensar na proximidade com o acesso para a Série A. O próximo adversário do time, o América-MG, neste sábado, é a primeira equipe fora do G4. Em caso de vitória o Palmeiras pode ampliar para 18 pontos a diferença.

Com os bons resultados, a equipe começa a mirar a melhor campanha da história da Série B. Em 1989, o Bragantino, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, conquistou 78% dos pontos disputados em 20 jogos de competição e foi o campeão. O Palmeiras atualmente tem 76%. "Sempre um desafio nos motiva e certamente isso será usado. Mas o principal é conseguir um bom número de vitórias para adiantar o acesso", afirmou.

Para o jogo no Estádio Independência o Palmeiras chegou a cogitar poupar alguns jogadores mais desgastados. Porém o técnico afirmou que vai com a força máxima justamente para manter o embalo das duas últimas vitórias e manter o foco na conquista do acesso o quanto antes possível.