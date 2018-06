Palmeiras monitora e Scarpa demonstra confiança em meio a imbróglio com o Flu

O Palmeiras aguarda ser oficialmente notificado pela Justiça do Rio sobre a cassação da liminar que permitiu a Gustavo Scarpa sair do Fluminense para dar os próximos passos em relação ao imbróglio. O clube monitora a situação e, nos bastidores, dirigentes entendem que o problema deve ser resolvido entre os representantes do atleta e a equipe carioca. O Pameiras deve ser notificado nesta sexta.

+ Com Scarpa, Palmeiras treina bolas aéreas mirando quartas do Paulistão

Com a queda da liminar, o Fluminense poderá tentar o retorno do jogador, que acertou com o Palmeiras em janeiro e disputa o Paulistão e a Libertadores. Mas a tendência é que os clubes negociem os direitos econômicos do atleta, caso a decisão do TRT se mantenha inalterada. O Fluminense não abre mão de receber a multa rescisória do contrato do atleta.

O jogador não deve entrar em campo pelo Palmeiras até que uma nova decisão seja tomada. Mas demonstra confiança. Após o treino de quinta, Scarpa publicou uma foto em suas redes sociais em que aparece sorrindo com o emblema do clube alviverde - interpretado nas redes como um sinal da vontade do jogador em ficar na equipe paulista.