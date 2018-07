Palmeiras monitora indefinição do meia Lucas Lima com o Santos

À distância e discretamente, o Palmeiras está atento à movimentação do mercado com o meia Lucas Lima, do Santos. O jogador tem contrato com o time da Vila Belmiro até o fim do ano, ainda não acertou a renovação e enquanto não tiver uma definição sobre o futuro, terá o Alviverde como um interessado na contratação do atleta.

O impasse entre o jogador e o Santos se arrasta há alguns meses e tem como obstáculo propostas da China. Clubes asiáticos estão interessados na contratação do jogador e despontam como o destino favorito. Como restam menos de seis meses para o fim do vínculo, a saída seria sem custos. O Santos, no entanto, tem apresentado propostas para renovar.

O Palmeiras chegou a conversar com os empresários de Lucas Lima para saber as condições de contratação. Ainda não há negociação em andamento. O clube alviverde considera no momento improvável algum desfecho positivo, já que pelos valores apresentados pela China, seria difícil cobrir uma proposta. Pesa também o interesse do meia estar mais voltado para a saída do futebol brasileiro.

Com lesão na coxa, o meia está fora da partida de sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Santos. Do lado alviverde, o presidente do clube, Mauricio Galiotte, afirmou nesta semana não estar em negociações para contratar o jogador do clube rival.