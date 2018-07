Palmeiras monta uma nova diretoria de marketing

SÃO PAULO - O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira a sua nova diretoria de marketing. Com Paulo Gregoraci como diretor estatutário e Marcelo Giannubilo como diretor remunerado, o clube espera explorar melhor o setor, usando como referência grandes potências do futebol europeu e apostando no crescimento do programa de sócio-torcedor.

"O Palmeiras começa hoje um novo ciclo na área de marketing", discursou o diretor executivo do clube, José Carlos Brunoro. "Temos que ser campeões e competir dentro e fora de campo. É fundamental que o marketing esteja integrado com futebol, financeiro."

Com 40 anos de mercado, Paulo Gregoraci passou por conceituadas agências do Brasil e hoje é sócio de Washington Olivetto na WMcCann. Dizendo ser "palmeirense fanático", ele aceitou o convite do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, para ser o diretor de marketing do clube.

Segundo Gregoraci, o Palmeiras pode explorar o fato de disputar a Série B do Brasileiro nesta temporada. "Historicamente olhando os times que caíram, todos se fortaleceram na sua volta. Marketing é muito importante e vamos explorar isso. A torcida tem que abraçar o time e tem feito isso", explicou o diretor, que projeta aumentar o programa de sócio-torcedor palmeirense dos cerca de 10 mil cadastrados que existem atualmente para até 40 mil até o final deste ano.

Para chegar ao diretor de marketing remunerado, o Palmeiras foi ao mercado e entrevistou 12 profissionais até escolher Marcelo Giannubilo, que trabalha na área há 25 anos, com passagem por grandes empresas e experiência de ter ficado seis anos no Fluminense.

"É uma honra trabalhar no clube que eu amo. O nosso objetivo é colocar o Palmeiras aonde ele merece, valorizar a imagem dele", disse Giannubilo, explicando que pretende se espelhar nos projetos de marketing de clubes europeus como Barcelona, Milan e Borussia Dortmund.