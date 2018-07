Palmeiras mostra interesse em Márcio Azevedo, do Botafogo Preocupado com a irregularidade do lateral-esquerdo Juninho, o técnico Gilson Kleina pediu à diretoria do Palmeiras a contratação de um novo jogador para a posição e o clube foi atrás de Márcio Azevedo, do Botafogo. O empresário do atleta, Sandro Becker, confirma a sondagem, mas deixa claro que a negociação ainda está em estágio inicial.