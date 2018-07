Palmeiras mostra preocupação em se adaptar à bola usada na Copa do Brasil

SÃO PAULO - A estreia do Palmeiras na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Atlético-PR, coincide também com o primeiro encontro entre o time e a bola usada na competição. O modelo cor de laranja é diferente daquele que é o oficial da Série B e o elenco Alviverde tem buscado se adaptar à novidade.

"Mesmo que nos padrões oficiais as diferenças de peso e de tamanho sejam mínimas, na prática muda muito. Estamos há três meses com um tipo de bola e de uma hora para outra muda tudo", afirmou nesta segunda-feira o goleiro Fernando Prass. "Vamos ter que treinar cruzamento, chutes e defesas para se acostumar", contou.

A bola utilizada na Copa do Brasil é a mesma da Série A do Brasileirão. Já a Série B utiliza um modelo de cor branca e produzido por outro fabricante. O goleiro palmeirense lembrou que antes da disputa da Copa Libertadores o time também precisou enfrentar o mesmo problema de adaptação à bola.