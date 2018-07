Palmeiras muda o discurso e volta a falar em brigar pelo título do Brasileiro

A vitória do Palmeiras sobre o Avaí por 2 a 0 parece ter feito os palmeirenses mudarem de ideia em relação a chance de título. O técnico Cuca já disse que a meta é apenas o G-6 enquanto o diretor executivo Alexandre Mattos falou que o Corinthians é o campeão brasileiro virtual, mas o atacante Dudu parece não concordar com os chefes.

“Ainda falta muito campeonato. Temos todo o segundo tempo pela frente e podemos brigar se continuarmos com essa força que mostramos contra o Avaí. Temos um grupo fechado e ainda dá tempo de se recuperar”, disse o atacante.

Para explicar o porque de ainda acreditar na chance do título, o atacante destaca os bons resultados nas últimas rodadas do Brasileiro. O Palmeiras vem três vitórias e um empate nas últimas quatro partidas. E caso vença os dois jogos restantes para acabar o turno, chegará aos 35 pontos, um a menos do que terminou no ano passado, quando foi campeão.

“A gente não largou o campeonato. Se vencer as próximas duas, a gente vai terminar um ponto atrás do que terminou no ano passado. A gente tem tudo para fazer um excelente segundo turno e brigar”, completou Dudu.