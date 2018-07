Palmeiras muda oito e terá Mouche titular contra o Avaí

O técnico Ricardo Gareca decidiu priorizar o clássico diante do Corinthians, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e escalará uma equipe mista contra o Avaí, nesta quarta, em Florianópolis, pela Copa do Brasil. Em relação ao time que perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro no domingo, serão oito alterações. Melhor para o argentino Mouche, que terá sua primeira chance como titular.

O goleiro Fábio e os atacantes Leandro e Henrique são os remanescentes da derrota de domingo. Marcelo Oliveira e Wesley, que estavam suspensos, voltam. De resto, apenas jogadores que vinham ficando na reserva nas últimas partidas: Weldinho, Wellington, Victor Luís, Josimar, Felipe Menezes e Mouche.

O atacante argentino, aliás, é a principal novidade na escalação. Contratado para este segundo semestre, ele entrou no segundo tempo da partida contra o Cruzeiro e foi bem, criando boas oportunidades no momento em que o Palmeiras mais ameaçou o time mineiro.

A decisão de escalar um time misto contra o Avaí foi tomada por conta da importância do clássico contra o Corinthians. Sem vencer há cinco partidas no Brasileirão, o Palmeiras perdeu seus dois jogos sob o comando de Ricardo Gareca e uma nova derrota diante do maior rival pode iniciar uma crise no clube.

Com as alterações, o time alviverde treinou nesta terça e vai a campo na quarta diante do Avaí, na Ressacada, com: Fábio; Weldinho, Wellington, Marcelo Oliveira e Victor Luís; Josimar, Wesley e Felipe Menezes; Leandro, Mouche e Henrique.