Palmeiras muda programação e antecipa viagem para jogo com o Fortaleza

O Palmeiras fez nesta sexta-feira o último treino em São Paulo antes da partida do próximo domingo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, no Castelão. Em vez de fazer a atividade da véspera na capital paulista e só depois viagem para a capital cearense, o clube decidiu antecipar o voo e embarca ainda nesta sexta-feira, para evitar desgaste.

O técnico Mano Menezes fez a escolha da alteração da data para evitar que o elenco perdesse tempo de preparação. "Se viajássemos no sábado, teríamos que viajar sábado à tarde, porque precisaríamos treinar no sábado pela manhã. Uma viagem de São Paulo a Fortaleza dura três horas em voo direto, mais uma hora e meia de deslocamento para aeroporto, acabamos gastando cinco horas. Acredito que nos prepararemos de forma melhor para enfrentar o Fortaleza indo na sexta", explicou.

O Palmeiras vai fazer o último treino para a partida no sábado de manhã, já na capital cearense. No treino desta manhã, o Palmeiras só permitiu a presença da imprensa durante o trabalho de aquecimento, mas não tem muitas dúvidas para definir o time. O zagueiro Gustavo Gómez concorre com Luan para atuar ao lado de Vitor Hugo na defesa. No ataque, com Dudu suspenso, Carlos Eduardo e Zé Rafael brigam por posição.

O possível time titular do Palmeiras para a partida no Castelão deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Willian e Luiz Adriano. A partida terá início às 16h e vale pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.