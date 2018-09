Palmeiras muda rotina do elenco para se adaptar a jogo pela manhã

A comissão técnica do Palmeiras estabeleceu uma nova programação de treinos nos próximos dias para a equipe se adaptar ao horário do jogo de domingo, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para às 11h da manhã. O time vai se apresentar mais cedo, tomar café da manhã na Academia de Futebol e treinar no horário da partida para ambientar o organismo.

O horário impõe uma mudança brusca ao elenco, que fez os três últimos jogos da temporada na parte da noite. O último deles, contra o próprio Cruzeiro, pela Copa do Brasil, acabou por volta das 23h50 da quarta-feira. O encontro selou a eliminação do Palmeiras na semifinal da competição depois do empate por 1 a 1 no Mineirão.

O elenco ganhou folga na quinta-feira e volta ao trabalho na manhã de sexta-feira. Os jogadores terão de chegar mais cedo para iniciarem as atividades. Os treinos tanto de sexta como de sábado serão pela manhã, sem a presença dos jornalistas. O técnico Luiz Felipe Scolari deve mexer bastante na formação, para privilegiar o jogo com o Colo-Colo, pela Copa Libertadores, na quarta-feira.

A agenda de treinos é parecida à usada em outras ocasiões de partidas pela manhã. O último compromisso nesse horário foi a vitória por 3 a 0 sobre o Paraná, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Para a partida do próximo domingo no Pacaembu foram vendidos antecipadamente 22 mil ingressos.