Palmeiras multa Felipe Melo e preparador físico por discussão em treino

A diretoria do Palmeiras decidiu multar o preparador físico Omar Feitosa e o volante Felipe Melo pelo envolvimento em uma discussão ríspida ao fim do treino na última segunda-feira, na Academia de Futebol. O valor não foi revelado. A dupla terá descontada parte do salário como punição pelo episódio, que foi resolvido internamente no elenco momentos depois do entrevero.

O desentendimento se deu ao fim de uma atividade recreativa. O assunto foi o placar do rachão realizado depois do treino. O técnico Cuca precisou acalmar os ânimos dos dois. Logo após, o grupo seguiu ao vestiário, onde todos se acalmaram. Internamente o incidente foi considerado como normal de um treino, já que em disputas como a de segunda, além do clima competitivo, os jogadores costumam levar a sério o resultado final do jogo porque fazem apostas.

"Essa discussão é algo que ocorre normalmente, ainda mais em um treinamento como o rachão, onde se tem mais diputa, porque as duas equipes querem ganhar, já que tem aposta de cesta básica ou de um suco. Vi tudo de forma natural. Só fiquei sabendo da discussão quando já estava no vestiário", explicou nesta terça-feira o lateral-esquerdo Zé Roberto.