Palmeiras não consegue repetir desempenho da Libertadores e emperra no Brasileirão

Depois de cinco jogos, o Palmeiras ocupa posição apenas intermediária no Brasileirão, longe do que a torcida esperava dele. O time emperrou na competição nacional, longa e cansativa. Mas não é isso que tira a equipe de Abel Ferreira das primeiras colocações neste momento.

A qualidade dos rivais explica melhor a condição do Palmeiras na classificação. Os principais jogadores do time também estão sendo bem marcados. Uma jogada no empate em casa com o Fluminense, ontem, representa bem isso, quando três marcadores praticamente jogaram Dudu e a bola pela lateral. Não há refresco, daí a necessidade de o Palmeiras ser mais inventivo, rápido e menos previsível dentro de suas condições técnicas.

Abel sabe que terá de fazer mais no Brasileirão se quiser vencer a competição que lhe falta por ora. O elenco confia nele. Ele já se provou ser um estrategista em mata-mata, mas ainda não achou o ponto para a disputa por pontos corridos. Tem batido forte no calendário e na quantidade de partidas, mas isso não muda nesta temporada. Tomara mude na próxima ou o quanto antes.

O caminho percorrido pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro registra dois tropeços no Allianz Parque: derrota para o Ceará (3 a 2) e empate com o Flu (1 a 1). Ainda não há um equilíbrio nos jogos do time.

Apesar desses dois resultados ruins, o Palmeiras fez 3 a 0 no Corinthians e empatou com o Flamengo no Rio sem gols. Foram duas boas apresentações que ainda não se tornaram uma marca da equipe. O empate com o Goiás fora de casa também pode ser considerado um resultado ruim, dada a condição mais frágil do rival. Abel sabe o que a perda desses pontos representa na corrida dentro da tabela.

Em 2020, o Palmeiras ficou na sétima colocação, com 58 pontos. O Flamengo ganhou o torneio, com 71. Abel estreou pelo time em novembro daquele ano. Não fez uma temporada completa. Estava aprendendo sobre o futebol brasileiro. Mas em 2021, disputou todas as partidas. Ficou em terceiro lugar, com 66 pontos. Viu Flamengo e Atlético-MG serem mais regulares. O time de Minas Gerais festejou o merecido título com sobras: 84 pontos.

Neste ano, muitos colocaram nas costas do treinador o desafio de ganhar o torneio nacional. O Palmeiras não abre mão de competição, quem me disse isso foi a presidente. E tudo no futebol é discutido entre Leila Pereira, o gestor do futebol e a comissão técnica.

Se ainda não vai bem no Brasileirão, o Palmeiras sobra na Libertadores, coloca vantagem na Copa do Brasil e já comemorou o título do Paulistão – e da Copinha. É cedo para aplaudir e condenar, portanto.

O elenco retrabalha sua condição física e técnica, cujo ápice ocorreu em janeiro/fevereiro por causa do Mundial de Clubes, para estar competitivo mais adiante, em etapas decisivas da temporada