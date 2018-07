Palmeiras não esconde a fraca atuação diante da Lusa no Paulistão

SÃO PAULO - Os jogadores do Palmeiras reconheceram que o time errou bastante no jogo desta quarta-feira contra a Portuguesa, mas atribuíram as deficiências ao fato de a temporada estar apenas no início. "Tivemos falhas, por isso tomamos o gol. Mas criamos boas chances. É começo de campeonato e a tendência é só melhorar’’, analisou Ricardo Bueno, autor do gol palmeirense no empate por 1 a 1.

O atacante sabe que ainda tem um débito grande com a torcida. "Isso só vai mudar com o tempo, fazendo gols e pegando a confiança da torcida.’’

O zagueiro Henrique também admitiu que a atuação do Palmeiras foi fraca. "Temos de ver o que está errado e corrigir para a próxima partida’’, afirmou. Ele elogiou também a Portuguesa, por dificultar a vida do Palmeiras. "Eles estavam marcando bem forte, foi um jogo complicado.’’

CLIMA QUENTE

Fora de campo, o Palmeiras vive ainda um conturbado momento político. Na noite de terça-feira, o Conselho de Orientação Fiscal (COF) rejeitou as contas de 2011 por 9 votos a 8. E o presidente Arnaldo Tirone continua sendo pressionado para tirar o vice Roberto Frizzo do comando do futebol.

Conselheiros esperam que Tirone anuncie a saída de Frizzo na reunião do Conselho Deliberativo que será realizada hoje, na Academia de Futebol.

Nesta quarta-feira, Tirone afirmou que "vai acontecer o que é melhor para o Palmeiras’’. Mas depois tentou não esquentar a discussão. "É mais fácil eu sair do que ele.’’

Frizzo, no entanto, não se mostrou tão tranquilo quando questionado se perderia o departamento de futebol. "Não adianta eu ter a intenção (em continuar). Quem manda é o presidente, pergunta pra ele’’, respondeu, nervoso, no Pacaembu.

César Sampaio ganharia mais trabalho com a saída de Frizzo. Ao lado de Tirone, seria o responsável pelas contratações.