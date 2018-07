Sem brilho, Palmeiras se reencontra com a vitória e encosta no G-4

Valeu pela vitória. O Palmeiras não jogou bem contra o Figueirense, neste sábado, no Allianz Parque. Teve grande dificuldade diante de um time preocupado apenas em se defender, criou pouco. Mas ao menos teve mérito de perseguir o triunfo e mereceu os 2 a 0. Resultado que põe fim a uma série de três jogos sem vencer e mantém o time no bolo dos que disputam vaga na Libertadores. Com 38 pontos, 12 vitórias e 14 gols de saldo, dormiu em quinto lugar no Brasileiro.

O Figueirense veio com uma proposta clara. Jogar fechado, esperando o Palmeiras, e contra-atacar quando possível. Com isso, tirou os espaços do time paulista. Zé Roberto e Robinho, este um pouco mais atrás, não conseguiam articular jogadas e a opção das laterais também não funcionou, pois eles foram bem marcados. Um exemplo: Marcão, centroavante do time catarinense, teve como primeira missão impedir os avanços do lateral-direito Lucas.

Além disso, o Palmeiras errava muitos passes, o que dificultava bastante a criação das jogadas. Assim, durante aprimeira etapa, pouco de efetivo ocorreu. O time palmeirense, a rigor, não deu trabalho ao goleiro Alex Muralha. Alguns chutes de fora da área, fracos, e só.

Nem mesmo o garoto Gabriel Jesus, que se movimentou bastante, obteve sucesso e suas investidas. Ele estava muito marcado e pouco conseguia produzir. A torcida foi se irritando e chegou a vaiar a equipe, rapidamente, ao fim da primeira etapa. Irritação que poderia causa prejuízo ao Palmeiras, pois um torcedor mais exaltado atirou um copo no gramado. "Dedurado", ele foi retirado da arquibancada pela PM. Assinou um termo de responsabilidade por seu ato, o que também ajudará a evitar punição ao clube.

Menos mal para o Palmeiras que o time começou o segundo tempo fazendo gol. A 1 minuto, após cobrança de escanteio, Alecasandro desviou e Jackson abriu o placar. Alívio da equipe em campo e do torcedor fora dele. O Palmeiras melhorou. Não muito, mas melhorou. Marcelo Oliveira contribuiu para isso ao colocar o rápido Kelvin no lugar de Egídio - Zé Roberto foi para a lateral. Ainda assim, não conseguia se impor de maneira contundente. Faltava ao time criatividade, jogadas mais elaboradas pelas laterais e mesmo talento individual.

Mas o Figueirense não assustava. Em nenhum momento abriu mão de seu jogo defensivo. Mesmo com as alterações feitas por René Simões, o time não mudou a proposta.

Com isso, o Palmeiras manteve-se a maior parte do tempo no campo do adversário, criou algumas chances e acabou chegando com justiça ao segundo gol. Foi numa jogada em que Zé Roberto invadiu a área e foi derrubado. O experiente jogou tomou a iniciativa de cobrar e, com categoria, definiu de vez o placar.

A partida terminaria logo depois - o segundo gol foi marcado aos 42 minutos - e era possível ver no semblante dos jogadores palmeirenses o alívio pelo fato de o time voltar a vencer. Bom futebol fica para quando for possível.

Na quarta-feira, contra o Fluminense no Maracanã, o Palmeiras poderá contar com Arouca. O volante, que está pendurado com dois cartões amarelos, foi poupado ontem. Mas Victor Hugo recebeu o terceiro cartão contra o Figueirense e não poderá jogar no Rio.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 0 FIGUEIRENSE

PALMEIRAS - Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio (Kevin); Thiago Santos, Zé Roberto, Robinho e Rafael Marques (Andrei Girotto); Gabriel Jesus e Alecsandro (Cristaldo). Técnico: Marcelo de Oliveira.

FIGUEIRENSE - Alex Muralha; Leandro Silva, Saimon, Thiago Heleno e Cereceda; Paulo Roberto, Fabinho, João Vítor e Celsinho (Juninho); Elias (Alemão) e Marcão (Tiago Santana). Técnico: René Simões.

GOLS - Jackson, aos 50 segundos, e Zé Roberto (pênalti), aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Hugo, Egídio, Jackson e Andrei Girotto (Palmeiras); Marcão e Paulo Roberto (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - Leandro Silva (Figueirense).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 1.349.988,75.

PÚBLICO - 22.794 pagantes.

LOCAL - Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).