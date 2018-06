Palmeiras não libera Papagaio e seleção sub-20 convoca mais dois

O técnico Carlos Amadeu voltou a fazer ajustes na convocação da seleção brasileira sub-20 nesta quarta-feira. Após receber mais duas negativas dos clubes, o treinador chamou o meia Augusto, do Real Madrid, e o atacante Brenner, do Internacional.

+ São Caetano estima prejuízo com mudança de data no Paulista

+ Corinthians pode desistir da contratação de Zeca

Amadeu precisou fazer mais estas duas alterações na lista por causa da recusa do Palmeiras em liberar Fernando e Rafael Papagaio. O segundo, inclusive, já havia sido chamado por conta de outras baixas na convocação inicial do treinador. Papagaio foi titular do time no último domingo, contra o Novorizontino.

Antes, Amadeu perdeu Vinicius Junior, Lincoln, ambos do Flamengo, e Rodrygo e Yuri Alberto, do Santos. Os dois clubes pediram a liberação dos jogadores chamados para os amistosos da seleção brasileira sub-20 contra o México, nos dias 22 e 25 de março, em Manaus.

Entre os novos convocados, Augusto iniciou a carreira na base do São Paulo, antes de se transferir para o Real. Recentemente, ele defendeu o time sub-19 do clube espanhol na Liga dos Campeões da categoria. Já Brenner foi destaque na Copa São Paulo de Juniores, em janeiro.

Os jogadores vão se apresentar a partir do próximo sábado. Os amistosos servem como preparação para o Sul-Americano da categoria que acontecerá em 2019.