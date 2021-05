Segundo auxiliar de Abel, Palmeiras não muda o planejamento e vai usar reservas contra a Ponte

Apesar de estar em situação tranquila na Libertadores e precisar da vitória para avançar ao mata-mata do Campeonato Paulista Sicredi 2021, o Palmeiras não vai inverter a estratégia e utilizar titulares no duelo contra a Ponte Preta, domingo, no encerramento da fase de grupos do Estadual. Isso é o que garante o auxiliar João Martins.

"Não. Somos coerentes nas decisões. O treinador foi muito claro, devido ao calendário, sobre o que queria do Paulista. Nunca enganamos ninguém. Os jogadores de hoje estão preparados, confiamos neles e não vamos mudar. Não existem duas equipes, para nós são todos iguais", adiantou o auxiliar.

Leia Também Herói do Palmeiras no clássico, Lucas Esteves diz não se abalar com críticas

A dúvida surgiu porque o Palmeiras ganhou sobrevida no Paulistão com a vitória por 3 a 2 sobre o Santos e, de virtual eliminado, passou a ter boas chances de garantir um lugar nas quartas. Para isso, tem de vencer a Ponte Preta em Campinas e torcer para o Novorizontino não ganhar do Corinthians na Neo Química Arena.

Apesar da necessidade de o time triunfar na rodada final da primeira fase do Estadual, o planejamento da comissão técnica segue o mesmo. A prioridade é a Libertadores, competição em que o Palmeiras ostenta 100% de aproveitamento, com três vitórias. Na terça, a equipe vai ao Equador enfrentar o Independiente del Valle e pode carimbar a vaga antecipada às oitavas.

Com os planos mantidos, vão enfrentar a Ponte Preta os mesmos atletas, ou boa parte deles, que foram titulares na vitória sobre o Santos. Herói do triunfo no clássico, Esteves saiu do banco para marcar o gol que definiu o resultado. Muito contestado pela torcida, o jovem lateral-esquerdo deu a volta por cima e pode ganhar uma nova oportunidade no Estadual.

"Está provado que não podemos matar os jogadores no primeiro erro. Temos que acreditar, confiar, dar importância", destacou João Martins. "O futebol é isto. Andamos num turbilhão de emoções. Por isso temos que ser equilibrados. O Esteves, semana passada, não era o pior do mundo. E hoje não é o melhor do mundo. Não podemos viver assim. Temos que lidar e trabalhar", acrescentou o português.

Certo é que Gabriel Menino continuará fora. O jovem meio-campista segue um cronograma especial para tratar um problema no tornozelo e ainda não tem prazo para retornar. "Necessitou de trabalhos especiais para resolver um problema no pé. Não tem prazos. Já trabalhou bem nesses dias. O que vamos fazer é dar esse trabalho porque a temporada é longa e precisamos dos jogadores 100%", explicou o auxiliar.