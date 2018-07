Palmeiras não pode se deslumbrar com vitória, diz Kleina

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina pediu para o Palmeiras manter a humildade depois de ter vencido um time de Série A, o Atlético-PR, na noite de quarta-feira. O encontro pela Copa do Brasil era encarado pelo clube como um teste real para a capacidade do elenco líder da Série B, mas que há quase quatro meses não enfrentava uma equipe da primeira divisão.

O placar de 1 a 0, com gol de Vilson, garantiu ao Palmeiras a 12ª partida consecutiva de invencibilidade. "Nós só vamos ser time de Série A se subirmos. Temos que jogar com o mesmo comprometimento. Se acharmos que já estamos prontos, vamos ter surpresas ruins contra o Boa Esporte, no sábado", afirmou o técnico, que deve poupar alguns atletas para a partida no fim de semana para ter força total na partida de volta contra o Atlético-PR, na semana que vem.

O resultado positivo não foi encarado por Kleina como a aprovação em um teste. Segundo ele, o Palmeiras já é desafiado no dia a dia e a conquista da vitória deu prosseguimento ao trabalho realizado. Foi a primeira derrota do Atlético-PR sob o comando do técnico Vágner Mancini, que estava há dez jogos sem perder.

"Estamos maduros para os desafios da temporada. Para vencer o jogo, trabalhamos nos últimos dias para conseguir diminuir nossa margem de erros. O importante foi terminar a partida com vitória e sem tomar gols", elogiou Kleina.