Palmeiras não sabe se jogará semi da Copa do Brasil em sua arena

O Palmeiras depende de uma avaliação do gramado do Allianz Parque para saber se enfrentará o Fluminense em sua arena na volta da semifinal da Copa do Brasil. A CBF definiu os mandos das semifinais em um sorteio realizado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. O Palmeiras jogará no dia 21 no Rio de Janeiro e no dia 28 em São Paulo.

O clube aguardará o posicionamento da WTorre, construtora do estádio, para conhecer as condições do gramado após a realização dos shows da banda britânica Muse, no dia 24, e da cantora norte-americana Ariana Grande, no dia 25, devem causar danos ao campo. Inicialmente, a WTorre dá a arena como liberada, mas admite que uma avaliação terá de ser feita.

O intervalo entre o show de Ariana e a partida contra o Fluminense será de apenas três dias, período considerado curto para a recuperação ideal do gramado. Nas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras viveu exatamente a mesma dúvida depois do show da cantora Katy Perry. Naquele episódio, no entanto, foram cinco dias entre a apresentação e o jogo de volta contra o Inter.

O Palmeiras tem até dez dias antes do jogo para definir a arena. Caso não possa jogar no Allianz Parque, o time deverá atuar no Pacaembu, estádio onde a equipe venceu o Grêmio, por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.