Palmeiras não se anima em trazer Pato e foca na renovação com Gómez

A próxima movimentação do Palmeiras no mercado de transferências será para manter o zagueiro Gustavo Gómez. O paraguaio está emprestado pelo Milan até 30 de junho, porém o clube alviverde deve executar nas próximas semanas o direito de renovar o contrato, conforme foi combinado em julho do ano passado, quando o defensor assinou o empréstimo válido por uma temporada.

"Já informamos ao Milan, há uns 20, 30 dias. Fizemos um contrato em que o Palmeiras tinha as garantias de efetivar essa compra e isso já está resolvido. O Gustavo, para sair do Palmeiras agora, só se o presidente do Palmeiras assinar. Senão, ele fica aqui", disse o diretor de futebol Alexandre Mattos neste sábado após a vitória do time por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

A permanência de Gustavo Gómez foi viabilizada pois no acordo estava combinado que se o paraguaio atuasse em 50% dos jogos do Palmeiras até o meio deste ano, o clube teria de fazer a compra. O valor estipulado é de R$ 19 milhões. O zagueiro se tornou titular absoluto do time e realizou 26 jogos, com quatro gols marcados. Neste semana ele estará em compromisso com a seleção paraguaia, que faz amistosos nos Estados Unidos.

O dirigente do Palmeiras também foi questionado sobre a possibilidade de contratar Alexandre Pato. O atacante rescindiu com o Tianjin Quanjian, da China, e está livre no mercado. Mattos desconversou sobre o assunto. "O foco nosso é aqui. Essa coisa de outros jogadores é uma situação que, se acontecer um dia, e não só com o Alexandre, mas com qualquer jogador de chegada ou saída, comentamos alguma coisa em outro momento", disse.

Nos bastidores, o Palmeiras não trata a possível vinda de Pato como fundamental. O clube considera se tratar de um bom jogador, mas que atua em uma posição já bem servida no elenco atual. Outros times também já manifestaram interesse na possível contratação do jogador, como o São Paulo.