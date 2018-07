Palmeiras não teme perder Gabriel Jesus para o futebol da Europa

Pessoas ligadas ao Palmeiras não temem perder o atacante Gabriel Jesus na virada do ano, quando o mercado volta a aquecer na Europa. O nome do garoto de 18 anos já foi comentado no outro continente. O último a manifestar interesse, em notícia desta semana, foi o Benfica, de Portugal, mesmo clube onde joga o goleiro brasileiro Julio Cesar. Dirigentes portugueses disseram observar o jogador há pelo menos nobe meses. Roma e Juventus, ambos da Itália, já haviam comentado sobre Gabriel. O atacante tem contrato com o Palmeiras por mais três temporadas, e até agora não deu nenhum sinal de que estaria pensando em deixar o Brasil.

Suas declarações, na verdade, caminham em outra direção. Sempre que pode, Gabriel Jesus confirma seu desejo de fazer história no Palmeiras e ganhar títulos. O presidente Paulo Nobre também acredita que não precisará se desfazer do garoto para ganhar dinheiro, sobretudo se conseguir aumentar e fortalecer sua parceria com a Crefisa, que anda abrindo os cofres da empresa para 'ajudar' o time alviverde. Ela pagou sozinha, como todos sabem, a contratação de Lucas Barrios, por R$ 40 milhões.

Mesmo assim, o Palmeiras elevou a multa rescisória de Gabriel para R$ 39 milhões. Desde que subiu para os profissionais, o garoto já fez 27 partidas, com seis gols. Esperava-se mais. Ele ainda altera boas e más apresentações. O atacante mostra-se desfigurado em campo quando alguma jogada não sai como ele espera. Por vezez, abusa das jogadas de efeito diante dos goleiros. Gabriel Jesus já deixou de fazer gols porque preferiu jogadas mais rebuscadas, plásticas, quando poderia ter balançado as redes com lances mais simples.

Ele tem sido titular do Palmeiras, além de continuar servindo a seleção olímpica. Faz parte de sua estratégia disputar os Jogos do Rio. Recentemente, nas redes sociais, Gabriel Jesus escreveu ser um sonho disputar uma Copa do Mundo. Dunga também vai comandar o Brasil na Olimpíada, no ano que vem, e será uma grande oportunidade para o jogador do Palmeiras de cair nas graças do treinador.

ASTRO

Gabriel Jesus sabe que é tratado no Palmeiras para ser um grande craque. Seu estafe também já entendeu o valor que tem para a garotada. No começo do mês, o atacante foi visitar um menino em um hospital de São Paulo. O Palmeiras gravou o vídeo e colocou no ar em seu site. Gabriel Jesus também entendeu que essas aparições são importantes para sua carreira, principalmente pelo carisma que já descobriu ter com a gatrotada palmeirense. Sua imagem ainda será bastante trabalhada no clube. O departamento de marketing prepara campanhas com ele.