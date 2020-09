Palmeiras não terá Patrick de Paula, Lucas Lima e Luiz Adriano contra o Bolívar

O Palmeiras terá três novos desfalques para a partida desta quarta-feira contra o Bolívar, em La Paz, pela Copa Libertadores. Segundo informações do clube, o volante Patrick de Paula, o meia Lucas Lima e o atacante Luiz Adriano não participaram do treino desta quarta-feira e por problemas físicos, não vão participar da partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Lucas Lima sofreu um trauma no pé esquerdo na partida contra o Sport, no domingo, e não conseguiu se recuperar. Já com os outros dois jogadores, o motivo da ausência é o desgaste muscular acumulado pela sequência de partidas. A comissão técnica realizou exames médicos na Bolívia e detectou que seria melhor não escalar os dois, para evitar o risco de uma lesão devido à sobrecarga de jogos.

"Eles apresentaram níveis de fadiga muscular elevado. Isso acarretaria em uma possibilidade grande de lesão sabendo das condições climáticas, altitude, gramado pesado e um jogo que exigirá intensidade", explicou o coordenador científico do clube, Daniel Gonçalves. O médico do clube, Gilberto Cunha, afirmou que o mais adequado é o clube escalar outras opções em vez dos jogadores desgastados. "Melhor preservar e dar preferência a atletas que reúnem melhores condições nesse momento", disse.

O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um treino tático em que ensaiou esquemas de marcação e depois, jogadas de bola parada. O provável time do Palmeiras para o jogo deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Gabriel Menino, Ramires e Zé Rafael; Raphael Veiga, Wesley e Willian. A equipe lidera o Grupo B da primeira fase da Libertadores com seis pontos (venceu o Tigre, na Argentina, por 2 a 0, e o Guaraní, no Allianz Parque, por 3 a 1).