Palmeiras não usa CT do Inter e treina em faculdade antes de jogo da Libertadores

Brigado com o Internacional desde a eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras não está usando a estrutura do clube colorado para se preparar para o primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Grêmio, marcado para terça-feira, às 21h30, em Porto Alegre.

O time alviverde treinou neste domingo e trabalhará na segunda-feira no complexo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Puc-RS). O motivo de o time comandado por Luiz Felipe Scolari não usar as dependências do Inter pode ser a polêmica que ocorreu no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Na ocasião, a tensão de dentro de campo se transferiu para fora dos gramados após o confronto, que terminou com a classificação do time gaúcho nos pênaltis. Imagens divulgadas na internet mostram o árbitro Rafael Traci também sendo hostilizado por dirigentes e funcionários do Inter, que também discutiram com integrantes do Palmeiras recebendo ofensas no túnel de acesso ao gramado. O que causou a indignação do clube colorado foi a anulação, com o auxílio do VAR, de um gol da equipe gaúcha no último lance do duelo.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) analisou as imagens do episódio e decidiu absolver os presidente Marcelo Medeiros, o vice Roberto Melo e o diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano, além do meia D'Alessandro, que havia sido expulso. Apenas o centroavante Pedro Lucas, denunciado pelo seu comportamento no final do jogo, foi punido com três jogos de gancho.

Procurado pela reportagem do Estado para comentar sobre a opção de não usar a estrutura do Inter em sua preparação para encarar o Grêmio, o Palmeiras ainda não havia respondido até o início da noite deste domingo.

O campo da PUC que abriga o Palmeiras em suas duas atividades antes de encarar o Grêmio no mata-mata da Libertadores tem sido utilizado nos últimos anos para a disputa da Copa RS Sub-20, competição de base que acontece em dezembro. O time alviverde é o atual campeão do torneio.