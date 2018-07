Palmeiras negocia a contratação de dois destaques do Botafogo

Depois do lateral-direito Lucas, o Palmeiras tem boas chances de acertar a contratação de mais dois jogadores que estavam no Botafogo e deixaram o clube por falta de pagamento de salários. O volante Gabriel e o meia Daniel tem conversas adiantadas com o Alviverde e podem definir o futuro nos próximos dias.

Gabriel é quem o Palmeiras mais tem interesse. O jogador, que também está nos planos do Cruzeiro, recebeu uma oferta do Botafogo na última segunda-feira para continuar e receber tudo que tem de atrasado financeiramente. O jogador avisou que provavelmente não vai decidir o futuro antes do dia 31, mas o Palmeiras tenta fazer o jogador mudar de ideia e definir logo onde vai jogar. Gabriel tem 22 anos e foi revelado no Botafogo pelo técnico Oswaldo de Oliveira, que indicou sua contratação no Palmeiras.

Já o meia Daniel se recupera de uma grave lesão no joelho e só deve voltar aos gramados em março. Para agilizar sua chegada e conseguir ajudar em sua recuperação, o Palmeiras tenta um acerto direto com o Botafogo. A ideia seria pagar o que o Botafogo deve ao atleta, cerca de R$ 200 mil, e assim, assinar um contrato de três anos com o garoto de 20 anos e que começou no Cruzeiro. Segundo o Lancenet, o Alviverde ainda pagará R$ 1,5 milhão por 60% dos direitos econômicos do atleta que pertencem a seus empresários.

Até o momento, o Palmeiras já acertou as contratações do lateral-direito Lucas, dos volantes Amaral e Andrei Girotto, do zagueiro Vitor Hugo (que ainda não foi anunciado), do meia Zé Roberto e do atacante Leandro. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 7 de janeiro e a diretoria acredita que mesmo com o começo da pré-temporada, novos atletas chegarão.