Palmeiras negocia a saída do atacante Érik para o Atlético-MG

O atacante Érik será o próximo a deixar o Palmeiras. Assim como o volante Arouca, o jogador deve se transferir para o Atlético-MG em contrato de empréstimo de uma temporada. Contratado em 2015 por R$ 13 milhões, o atleta revelado pelo Goiás atuou somente em 16 partidas no último ano, metade das vezes em que foi acionado para jogar pela equipe em 2016.

+ Palmeiras entra em acordo com Atlético-PR por Weverton

+ MP do Rio pede investigação por violência na final da Sul-Americana

Além do Atlético-MG, times do Rio como Vasco e Botafogo tentaram contratar o atacante. Érik tem contrato com o Palmeiras até 2020, clube que é dono de 60% dos direitos econômicos dele. O jogador deve atuar no novo time junto com Arouca, outro pouco utilizado no time alviverde neste ano e que foi negociado para ter mais oportunidades de atuar.

Antes de Érik, o Palmeiras havia negociado a saída do próprio Arouca e do lateral-esquerdo Egídio, que vai para o Cruzeiro. A outra baixa do elenco até agora são do lateral Zé Roberto, aposentado. O clube também pretende tratar as saídas do atacante Róger Guedes, do meia Hyoran e o do goleiro Vinicius Silvestre, que podem reforçar outras equipes por contrato de empréstimo.